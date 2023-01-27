Обращение Министра С.Алейника к участникам и гостям мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января 2023 г., г.Витебск)

Международный день памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января, прочно вошел в число важнейших памятных дат, провозглашенных ООН.

Сегодняшнее мероприятие – это свидетельство исторически неразрывного и дружеского характера отношений между народами Беларуси и Израиля. Это последовательный вклад белорусского государства в международные усилия по сохранению памяти о жертвах Холокоста.

В Беларуси неизменно чтят память о родных, близких, знакомых и незнакомых нам людях, которые стали жертвами бесчеловечных теорий расового превосходства одного народа над другими.

Наша страна не понаслышке знает цену войны, потеряв треть своего населения в годы фашистской оккупации. Болью в сердце для Беларуси отзывается смерть каждого гражданина, ставшего жертвой Холокоста, геноцида белорусского народа и других нацистских злодеяний.

Эта памятная дата в очередной раз подчеркивает тесную связь судеб людей самых разных национальностей, на долю которых выпало испытание войной. В самые тяжелые годы – в период Великой Отечественной войны – миллионы жителей Беларуси, включая сотни тысяч представителей еврейского народа, подверглись бесчеловечным испытаниям, стали мучениками и героями.

Мы бесконечно гордимся своими соотечественниками, которые, рискуя и жертвуя многим, протянули руку помощи соседям или совсем незнакомым им лицам с еврейской кровью в годы той ужасной войны. Мы признательны за то, что Мемориальный комплекс Яд Вашем отметил эти геройские поступки. Сотни белорусов носят звание Праведника народов мира.

Символично, что израильская сторона, продолжая свою кропотливую работу по документированию примеров героизма, сегодня вновь вручит награды потомкам белорусов, чьи подвиги во имя человечества и человечности теперь будут отмечены этим высоким званием и международным признанием.

Наша общая задача – сделать так, чтобы сохранить историческую память и подтвердить исключительную важность непреложной истины о недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны.

Следование этой цели является залогом единого понимания всеми живущими сейчас и, прежде всего, молодыми поколениями истинных причин и природы войн, а также условием для их предупреждения.

Нынешний 2023 год объявлен Президентом Беларуси Годом мира и созидания. Беларусь продолжит выступать за восстановление и укрепление неделимой и взаимосвязанной архитектуры глобальной и региональной безопасности, позволяющей гарантировать каждому человеку право на жизнь и свободу творческого труда.

Позвольте вновь выразить неизменное уважение и отдать дань памяти всем, кто испытал на себе, прямо или косвенно, трагедию Холокоста.

Пусть наши будущие поколения будут жить счастливо, в мире и добре!

версия для печати