О встрече Посла Беларуси В.Бескостого с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана24 декабря 2024 г.
24 декабря 2024 г. по случаю завершения своей дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым.
В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы белорусско-туркменских отношений. Рассмотрены основные направления торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
А.Гурбанов поблагодарил Посла за вклад в развитие двусторонних связей.
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