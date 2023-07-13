О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с Федеральным министром межпровинциальной координации Пакистана

13 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с Федеральным министром межпровинциальной координации Пакистана Эхсаном Ур Рехманом Мазари.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений в спортивной сфере, а также другие направления сотрудничества.

Отдельное внимание уделено участию спортивных команд Пакистана во II играх стран СНГ, которые пройдут с 4 по 14 августа 2023 г. в Беларуси.

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