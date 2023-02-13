О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии13 февраля 2023 г.
13 февраля 2023 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, посещающим нашу страну с рабочим визитом.
Главы МИД Беларуси и Венгрии обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая экономическое сотрудничество и безопасность в европейском регионе. Рассмотрены пути активизации белорусско-венгерских контактов на различных уровнях, развития существующих инструментов взаимодействия.
С.Алейник и П.Сийярто, являясь сопредседателями Межправительственной Белорусско-Венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, особое внимание уделили актуальным экономическим проектам и определению приоритетных направлений взаимодействия. Министры подчеркнули наличие значительного потенциала для расширения объемов и номенклатуры взаимных поставок, в первую очередь, в сфере фармацевтики, сельском хозяйстве. Принято решение о проведении в ближайшее время очередного заседания комиссии.
Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии обсудили также вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях.
По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Венгрии на 2023 год.
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