О визите белорусской делегации во главе с Министром иностранных дел Беларуси М.Рыженковым в Оман (День 1)01 апреля 2026 г.
1 – 2 апреля 2026 г. проходит визит белорусской делегации под руководством Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Султанат Оман.
1 апреля 2026 г. в г.Маскате под сопредседательством М.Рыженкова прошло первое заседание Белорусско-Оманского Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям. Сопредседатель с оманской стороны – Президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам аль-Муршиди.
Заседанию МПК предшествовал ряд профильных встреч и переговоров, где были рассмотрены конкретные направления взаимодействия в научной сфере, в областях сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, науки, взаимного обмена туристическими потоками, а также в секторе ИКТ. Достигнутые договоренности заложены в итоговый документ первого заседания МПК.
На заседании стороны рассмотрели ход реализации Дорожной карты по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Султанатом Оман, подписанной главами государств в октябре 2025 г. в рамках официального визита Султана Омана в г.Минск. Обсуждены результаты совместной работы, намечены первоочередные конкретные шаги по развитию дальнейшего сотрудничества.
Особое внимание уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности, созданию совместных предприятий, в том числе в целях увеличения взаимного товарооборота и выхода на рынки третьих стран.
Стороны выразили удовлетворение высокой динамикой двустороннего взаимодействия, а также созданием благоприятных условий для установления контактов между субъектами хозяйствования и бизнес-кругами.
Белорусская сторона была широко представлена на заседании МПК. В нем приняли участие представители министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, Национального агентства по туризму, Национальной академии наук, Национального банка, Парка высоких технологий и других организаций.
Достигнута договоренность о создании рабочих групп в сферах, представляющих особый интерес для обеих сторон.
По итогам заседания были подписаны протокол, в котором нашли отражение приоритетные направления белорусско-оманского сотрудничества, и план действий по реализации упомянутой Дорожной карты и всех договоренностей на высшем уровне.
Оманской стороне был представлен первый дипломат белорусского загранучреждения в Султанате. Тем самым подтверждена практическая реализация договоренностей лидеров двух стран о взаимном открытии посольств.
Работа членов белорусской делегации после проведения заседания МПК продолжилась в формате точечных переговоров по закреплению достигнутых договоренностей.
Состоялась отдельная встреча Министра М.Рыженкова с Президентом Оманского инвестиционного агентства Абдельсаламом аль-Муршиди. Собеседники детально обсудили вопросы реализации договоренностей Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Султана Омана Хайтама бен Тарека Аль Саида, дальнейшие направления работы Совместного комитета, график предстоящих встреч и участие в совместных мероприятиях.
Одной из ключевых тем переговоров стало продолжение работы по формированию хаба белорусских товаров в Омане, который призван создать дополнительные условия для диверсификации экспорта отечественной продукции.
2 апреля белорусская делегация продолжит работать по плотному графику. В частности, запланирован ряд встреч с политическим руководством страны; пройдет белорусско-оманский бизнес-форум, организуемый по линии РУП «Национальный центр поддержки экспорта» и Оманской торгово-промышленной палаты.
Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе
Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
