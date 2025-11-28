О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Секреты с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

28 ноября 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета встретился с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Эролом Ардучем по случаю завершения его дипломатической миссии.

Стороны подвели итоги сотрудничества между Республикой Беларусь и Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь в период каденции Э.Ардуча.

Заместитель Министра также поблагодарил Э.Ардуча за координацию деятельности страновой команды ООН в Беларуси в качестве исполняющего обязанности Постоянного координатора ООН в Республике Беларусь в 2023–2024 годах.

Положительно отмечены усилия Представительства УВКБ ООН по оказанию Беларуси поддержки в урегулировании ситуации с мигрантами на западной границе Беларуси с государствами Европейского союза.

Достигнута договоренность о последовательном сохранении в приоритетах взаимодействия Беларуси и Национального офиса УВКБ ООН активизации его работы в регионах Беларуси для достижения устойчивого развития.

