Об участии Министра М.Рыженкова в торжественном мероприятии по случаю включению вытинанки в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

23 декабря 2024 г. в Национальном художественном музее состоялось торжественное мероприятие Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященное включению вытинанки в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Максим Рыженков и Министр культуры Руслан Чернецкий.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вытинанка – это не только предмет искусства, это еще предмет гордости, самобытности белорусского народа, белорусской нации. Это код наших традиций, наших культурных символов, каждый из которых олицетворяет часть жизни белорусов.

«У белорусов мало поводов для гордости материальным наследием из-за тех войн, через которые прошла наша страна, мы многое утратили. Многие материальные ценности были вывезены, о многих мы даже не догадываемся, какие они были. О некоторых мы знаем только из письменных источников. Поэтому каждый элемент духовного наследия, которое идет из души каждого белоруса, важно закрепить не только в нашей памяти, но и в международной»,- подчеркнул Министр.

В ходе мероприятия состоялось вручение сообществу мастеров вытинанки сертификата о включении элемента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО) и открытие выставки «Белорусская вытинанка».

Справочно: Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе 19-й сессии (г.Асуньсьон, Парагвай) 4 декабря 2024 г. принял решение о включении элемента нематериального культурного наследия «Вытинанка – традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Национальная школа красоты представила коллекцию одежды «Вырай» с элементами вытинанки, созданную дизайнером Екатериной Герасименко.

В мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, представители дипломатического корпуса, международных организаций, белорусских академических и культурных кругов.

версия для печати