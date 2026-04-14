О первом дне официального визита Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Казахстан14 апреля 2026 г.
14–15 апреля 2026 г. проходит официальный визит Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Республику Казахстан.
В первый день визита, 14 апреля, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, а также по актуальным вопросам международной повестки дня.
М.Рыженков передал Президенту Казахстана приветствие и самые добрые пожелания от Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Министр поздравил с успешным проведением в Республике Казахстан общенационального референдума по принятию новой Конституции. Отметил высокое доверие граждан к проводимому Президентом Казахстана курсу, направленному на модернизацию страны и укрепление государственности.
Состоялись также переговоры Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Стороны детально обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, а также график предстоящих взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание уделили развитию торгово-экономического сотрудничества.
В ходе переговоров отмечен высокий уровень взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и Казахстана. М.Рыженков пригласил своего казахстанского коллегу посетить Беларусь с официальным визитом.
Собеседники предметно рассмотрели текущую ситуацию на мировой арене, отдельно остановились на взаимодействии Беларуси и Казахстана в рамках международных организаций и интеграционных объединений, прежде всего ООН, СНГ, ШОС и БРИКС. Отметили близость подходов к выстраиванию диалога на многосторонних площадках, подтвердили общее стремление к более справедливому, многополярному мироустройству.
В этот же день М.Рыженков посетил международный технопарк IT-стартапов «Астана-Хаб», где ознакомился с цифровой инфраструктурой технопарка, рядом разработок в сфере искусственного интеллекта и стартап-проектов, реализуемых в Казахстане. Глава белорусского внешнеполитического ведомства высоко оценил перспективы двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by