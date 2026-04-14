О первом дне официального визита Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Казахстан

14–15 апреля 2026 г. проходит официальный визит Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Республику Казахстан.

В первый день визита, 14 апреля, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, а также по актуальным вопросам международной повестки дня.

М.Рыженков передал Президенту Казахстана приветствие и самые добрые пожелания от Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Министр поздравил с успешным проведением в Республике Казахстан общенационального референдума по принятию новой Конституции. Отметил высокое доверие граждан к проводимому Президентом Казахстана курсу, направленному на модернизацию страны и укрепление государственности.

Состоялись также переговоры Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Стороны детально обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, а также график предстоящих взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание уделили развитию торгово-экономического сотрудничества.

В ходе переговоров отмечен высокий уровень взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и Казахстана. М.Рыженков пригласил своего казахстанского коллегу посетить Беларусь с официальным визитом.

Собеседники предметно рассмотрели текущую ситуацию на мировой арене, отдельно остановились на взаимодействии Беларуси и Казахстана в рамках международных организаций и интеграционных объединений, прежде всего ООН, СНГ, ШОС и БРИКС. Отметили близость подходов к выстраиванию диалога на многосторонних площадках, подтвердили общее стремление к более справедливому, многополярному мироустройству.

В этот же день М.Рыженков посетил международный технопарк IT-стартапов «Астана-Хаб», где ознакомился с цифровой инфраструктурой технопарка, рядом разработок в сфере искусственного интеллекта и стартап-проектов, реализуемых в Казахстане. Глава белорусского внешнеполитического ведомства высоко оценил перспективы двустороннего сотрудничества в этой сфере.

