О встрече Посла Беларуси С.Чепурного с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана

28 ноября 2025 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Станислава Чепурного с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана по транспортно-коммуникационному комплексу, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметханом Чакыевым.

Обсуждены вопросы взаимодействия стран в транспортно-коммуникационной сфере, актуальное состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также проведение очередного заседания Межправительственной комиссии.

Стороны подтвердили взаимный интерес к активизации контактов между предпринимателями двух стран.

