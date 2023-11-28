О встрече Посла Беларуси В.Брылева с Первым заместителем Председателя Правительства – Министром иностранных дел Сербии28 ноября 2023 г.
27 ноября 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия Валерий Брылев встретился с Первым заместителем Председателя Правительства – Министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем по случаю завершения своей дипломатической миссии.
Министр поблагодарил Посла за значительный вклад в общее дело укрепления межгосударственных отношений между Беларусью и Сербией. Была дана высокая оценка проделанной совместной работе по укреплению двустороннего диалога и партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Собеседники выразили уверенность, что Беларусь и Сербия будут и дальше развивать дружественные отношения и успешно сотрудничать по всем направлениям и вопросам.
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