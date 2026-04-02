О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Временным поверенным в делах Катара

2 апреля 2026 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с Временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Хамудом Салехом аль-Саади.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Катаром.

Собеседники выразили озабоченность продолжающимся ухудшением обстановки в ближневосточном регионе и отметили важность скорейшего прекращения боевых действий.

