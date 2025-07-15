О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Председателем КНР

15 июля 2025 г. начался визит Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Китайскую Народную Республику.

В тот же день М.Рыженков принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития ШОС, в том числе в контексте предстоящего в сентябре 2025 г. в Тяньцзине саммита ШОС на уровне глав государств.

Председатель КНР проинформировал о приоритетах китайского председательства в ШОС, а также дал оценку актуальной международной обстановке.

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