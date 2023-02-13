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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Генеральным секретарем ОДКБ

13 февраля 2023 г.

 

13 февраля 2023 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал Генерального секретаря ОДКБ о приоритетных направлениях деятельности Организации в период белорусского председательства в 2023 году, которое пройдет под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». 

В ходе беседы собеседники обменялись мнениями о ситуации и новых вызовах и угрозах в сфере международной и региональной безопасности, а также обсудили роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку.

С.Алейник и И.Тасмагамбетов договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации совместных мероприятий в рамках председательства Республики Беларусь в ОДКБ, в том числе на основе решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась в ноябре 2022 года.

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