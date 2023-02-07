О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Азербайджана

7 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиевым.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества. Особый акцент был сделан на необходимости рассмотрения торгово-экономического взаимодействия. Обсудили двусторонние мероприятия, запланированные на ближайшую перспективу.

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