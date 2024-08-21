О встрече в МИД Беларуси с Временным поверенным в делах Армении

21 августа 2024 г. в МИД Беларуси был приглашен Временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нарек Тиратурян.

Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания Посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению.

Армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это определено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято.

Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении.



версия для печати