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О встрече в МИД Беларуси с Временным поверенным в делах Армении

21 августа 2024 г.

 

21 августа 2024 г. в МИД Беларуси был приглашен Временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нарек Тиратурян.

Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания Посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению. 

Армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это определено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято.

Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении.
 

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