О межмидовских консультациях по инвентаризации белорусско-иранской договорно-правовой базы и иным международно-правовым вопросам

О межмидовских консультациях по инвентаризации белорусско-иранской договорно-правовой базы и иным международно-правовым вопросам14 января 2025 г.
14 - 15 января 2025 года в г. Минске проходят консультации между делегациями Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран по вопросам инвентаризации договорно-правовой базы белорусско-иранских отношений и иным международно-правовым вопросам.
С приветственным словом к участникам консультаций обратился заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич.
Белорусскую делегацию возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Попков. Иранскую – начальник главного международно-правового управления МИД Сейед Али Мусави.
В рамках консультаций стороны обсудили состояние находящихся на рассмотрении проектов международно-правовых документов в целях завершения согласования и подготовки их к подписанию. Была проведена работа по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, действующих в отношениях между Беларусью и Ираном, а также состоялся обмен информацией о практике их исполнения.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международно-правовым вопросам в рамках ООН и ШОС.
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