Размер шрифта:

О межмидовских консультациях по инвентаризации белорусско-иранской договорно-правовой базы и иным международно-правовым вопросам

14 января 2025 г.

 

14 - 15 января 2025 года в г. Минске проходят консультации между делегациями Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран по вопросам инвентаризации договорно-правовой базы белорусско-иранских отношений и иным международно-правовым вопросам. 

С приветственным словом к участникам консультаций обратился заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич. 

Белорусскую делегацию возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Попков. Иранскую – начальник главного международно-правового управления МИД Сейед Али Мусави. 

В рамках консультаций стороны обсудили состояние находящихся на рассмотрении проектов международно-правовых документов в целях завершения согласования и подготовки их к подписанию. Была проведена работа по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, действующих в отношениях между Беларусью и Ираном, а также состоялся обмен информацией о практике их исполнения.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международно-правовым вопросам в рамках ООН и ШОС.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД

II Минская международная конференция по евразийской безопасности

Выступление Министра М.Рыженкова на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2024 г.)

Интервью Посла Беларуси в Швейцарии А.Ганевича телеканалу “RTVI”

Интервью Министра иностранных дел М.Рыженкова телеканалу «ОНТ»

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by