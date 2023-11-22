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Ответ пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос БелТА о готовности возобновить авиасообщение с Израилем

22 ноября 2023 г.

 

БелТА: Вы обратили внимание на призыв Президента Израиля Ицхака Герцога к зарубежным авиакомпаниям возобновить выполнение рейсов в израильские аэропорты, прерванные в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта? Готова ли Беларусь возобновить прямое авиасообщение с Израилем?

А.Глаз: Конечно, мы услышали этот призыв и серьезно его воспринимаем. Мы полностью готовы идти навстречу и возобновить авиасообщение с Израилем хоть с завтрашнего дня. Более того, нашему Посольству в Тель-Авиве будет поручено официально подтвердить МИД Израиля нашу готовность откликнуться на этот призыв Ицхака Герцога.

Убеждены, что это важный и необходимый шаг, который будет позитивно воспринят нашими людьми. Ведь Беларусь и Израиль на протяжении многих лет связывают хорошие отношения. В их основе лежит, в том числе, тесное переплетение человеческих судеб и культур в исторической ретроспективе. И сегодня, когда международная система ввергнута в условия жесткой конфронтации и разобщенности, поддержание и развитие контактов между людьми, гуманитарных и деловых связей приобретают особую значимость.

Регулярное авиасообщение, конечно, играет в этом важную роль. Например, буквально несколько недель назад с разрешения израильской стороны был осуществлен спецрейс «Белавиа» из Израиля. Это позволило выполнить поручение Главы нашего государства по эвакуации белорусских граждан и членов их семей из зоны конфликта в Беларусь. Вы все видели, как были счастливы пассажиры этого борта. А в сложные времена пандемии и локдаунов рейсами «Белавиа», в свою очередь, активно пользовались, в том числе, израильские граждане, которым мы помогали добираться домой.

 

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