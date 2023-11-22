Ответ пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос БелТА о готовности возобновить авиасообщение с Израилем22 ноября 2023 г.
БелТА: Вы обратили внимание на призыв Президента Израиля Ицхака Герцога к зарубежным авиакомпаниям возобновить выполнение рейсов в израильские аэропорты, прерванные в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта? Готова ли Беларусь возобновить прямое авиасообщение с Израилем?
А.Глаз: Конечно, мы услышали этот призыв и серьезно его воспринимаем. Мы полностью готовы идти навстречу и возобновить авиасообщение с Израилем хоть с завтрашнего дня. Более того, нашему Посольству в Тель-Авиве будет поручено официально подтвердить МИД Израиля нашу готовность откликнуться на этот призыв Ицхака Герцога.
Убеждены, что это важный и необходимый шаг, который будет позитивно воспринят нашими людьми. Ведь Беларусь и Израиль на протяжении многих лет связывают хорошие отношения. В их основе лежит, в том числе, тесное переплетение человеческих судеб и культур в исторической ретроспективе. И сегодня, когда международная система ввергнута в условия жесткой конфронтации и разобщенности, поддержание и развитие контактов между людьми, гуманитарных и деловых связей приобретают особую значимость.
Регулярное авиасообщение, конечно, играет в этом важную роль. Например, буквально несколько недель назад с разрешения израильской стороны был осуществлен спецрейс «Белавиа» из Израиля. Это позволило выполнить поручение Главы нашего государства по эвакуации белорусских граждан и членов их семей из зоны конфликта в Беларусь. Вы все видели, как были счастливы пассажиры этого борта. А в сложные времена пандемии и локдаунов рейсами «Белавиа», в свою очередь, активно пользовались, в том числе, израильские граждане, которым мы помогали добираться домой.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by