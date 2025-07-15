Об участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в заседании Совета министров иностранных дел ШОС15 июля 2025 г.
15 июля 2025 г. в г.Тяньцзине (Китай) Министр иностранных дел Максим Рыженков впервые в истории полноформатного членства Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов этой организации.
В своем выступлении в ходе заседания глава белорусского внешнеполитического ведомства поблагодарил китайскую сторону за успешное председательство в ШОС и оказанное гостеприимство, отметив насыщенность года новыми прикладными инициативами, в большинстве из которых Беларусь принимала активное участие.
М.Рыженков подчеркнул, что первый год членства Беларуси в ШОС подтвердил правильность стратегического курса страны на вступление в Организацию. Он заявил, что Беларусь намерена вносить весомый вклад в деятельность ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал.
Министр также озвучил готовность Беларуси стать постоянной площадкой для профильных мероприятий Организации, содействовать в ее рамках упрощению торговли, развитию цифровой экономики, формированию финансовой инфраструктуры, укреплению взаимодействия в сфере «зеленой» промышленности и развитию искусственного интеллекта.
Глава белорусской делегации акцентировал внимание на приверженности Минска «шанхайскому духу», основанному на взаимном уважении, равенстве и солидарности. Он также предостерег, что вступление в ШОС государств, которые пренебрегают ее принципами или переносят на ее площадку двусторонние проблемы, является нецелесообразным и вредным.
Другим важным направлением работы ШОС могло бы стать ее взаимодействие с другими региональными международными структурами, включая трек ЕАЭС – ШОС. В этом контексте М.Рыженков напомнил об инициативе Президента Беларуси А.Г.Лукашенко о создании на евразийском пространстве глобального транзитного хаба.
Кроме того, принимая во внимание изначальную миссию ШОС – обеспечение региональной безопасности, глава белорусской дипломатии предложил активнее задействовать Организацию в качестве основной площадки для обсуждения положений Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
По итогам М.Рыженков подписал протокол заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, а также ряд решений, необходимых для подготовки предстоящего саммита ШОС.
Кроме того, на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч Министра.
В частности, с заместителем Премьер-министра – Министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах двустороннего взаимодействия между Беларусью и Пакистаном, о развитии сотрудничества в рамках международных организаций, а также о формировании графика визитов на высшем и высоком уровнях.
Состоялись также рабочие контакты М.Рыженкова с министрами иностранных дел Китая, Индии, России, Узбекистана, Таджикистана, а также с Генеральным секретарем ШОС.
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