О встрече Посла Беларуси П.Взяткина со Спикером Парламента Кении

07 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении Павел Взяткин встретился со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Кения Мосесом Ветангулой.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективные направления развития белорусско-кенийских отношений, включая сферы межпарламентских связей и торгово-экономического сотрудничества.

Кенийской стороной отмечена важность взаимодействия в вопросах защиты окружающей среды, изменения климата и построения зеленой экономики.

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