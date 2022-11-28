О встрече Посла Беларуси Л.Маринича с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана28 ноября 2022 г.
25 ноября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич встретился с заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжоном Аълоевым.
Обсужден широкий круг тем двустороннего белорусско-узбекского политического диалога. Стороны акцентировали внимание на реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, активизации сотрудничества в области образования, медицины и культурно-гуманитарной сфере, развитии межпарламенских связей и межрегиональных контактов, взаимодействии в рамках многосторонних международных организаций. Намечены планы по предстоящим совместным мероприятиям и встречам.
Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества, высказали заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимного товарооборота и реализации совместных белорусско-узбекских инвестиционных проектов.
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Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
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