О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси

14 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Эролом Ардучем в связи с началом его работы в Беларуси.

В ходе встречи собеседники обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с УВКБ, а также ситуацию с беженцами, прибывшими в Беларусь из Украины.

С.Алейник отметил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем активном взаимодействии с УВКБ по всему кругу вопросов, входящих в мандат этот важного агентства ООН.



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