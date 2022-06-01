О благотворительном мероприятии по случаю Международного дня защиты детей

1 июня 2022 г. по случаю Международного дня защиты детей в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя состоялось организованное МИД совместно с Детским фондом ООН благотворительное мероприятие и показ спектакля ˮКентервильское привидение“ для детей-воспитанников белорусских детских домов, в том числе учреждений с детьми с особенными потребностями.

В празднике приняли участие главы и представители зарубежных дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, а также их семьи.

До начала показа спектакля для детей была подготовлена развлекательно-анимационная программа, детский фуршет ˮСладости народов мира“, в рамках которого посольства Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Пакистана, Сирии, Таджикистана и Турции представили свои национальные блюда.

Состоялась также торжественная церемония вручения собранных в ходе благотворительной акции сотрудниками МИД и Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, дипмиссиями зарубежных государств и представительств международных организаций приятных подарков и сюрпризов для воспитанников Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, Детского дома №3 г.Минска и Червенского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, учащихся подшефной МИД Пережирской средней школы им.А.Е.Гуриновича.

Выступая перед гостями, Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул, что в Беларуси на практике значительное внимание уделяется обеспечению и защите законных прав и интересов подрастающего поколения. ˮДля руководства страны непреложной истиной всегда было и будет понимание, что счастливые, здоровые, образованные и активные дети – это стратегический ресурс и залог устойчивого развития и благополучия государства“, – отметил Министр.

В.Макей поблагодарил зарубежных дипломатов за участие в благотворительной акции и готовность на практике продемонстрировать общность усилий и стремление к обеспечению счастливого, безопасного и спокойного детства для всех без исключения.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились также дуайен дипломатического корпуса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Назаркулы Шакулыев и Представитель Детского Фонда ООН в Беларуси Таня Радачай.



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