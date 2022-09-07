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О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с Министром здравоохранения и народонаселения Египта

07 сентября 2022 г.

 


6 сентября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с Министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдельгаффаром.

В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, взаимодействие между медицинскими учреждениями, в частности, на уровне профильных университетов.

Подтверждена заинтересованность в продолжении и расширении сотрудничества в медицинской сфере по таким направлениям, как кардиология, онкология, ортопедия, сестринское дело. Особый интерес египетская сторона проявила к взаимодействию в области современных информационных технологий в медицине.

 

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