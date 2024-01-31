О встрече Посла Беларуси в Узбекистане Л.Маринича с Министром инвестиций, промышленности и торговли

31 января 2024 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Леонида Маринича с Министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым.

Стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям расширения взаимодействия в области сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики.

Собеседники рассмотрели график запланированных на 2024 год визитов и мероприятий. Выразили уверенность, что предстоящий Форум регионов Беларуси и Узбекистана даст импульс дальнейшему наращиванию экономического сотрудничества, укреплению двусторонних, в первую очередь, межрегиональных связей.

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