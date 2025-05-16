О встрече Посла Беларуси Ю.Ярошевича с Генеральным директором Департамента гражданской авиации Израиля

15 мая 2025 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Государстве Израиль Юрия Ярошевича с Генеральным директором Департамента гражданской авиации Израиля Шмуэлем Закай, отвечающим за координацию и управление авиационной деятельностью в Израиле.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации.

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