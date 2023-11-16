Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел С.Алейника по итогам визита правительственной делегации Беларуси в Экваториальную Гвинею (г.Малабо, 15 ноября 2023 г.)16 ноября 2023 г.
Уважаемый Симеон, Уважаемые члены Правительства Экваториальной Гвинеи, Республики Беларусь, дорогие коллеги, друзья, участники двухдневных переговоров,
Мы действительно провели два насыщенных дня в Малабо, которые были посвящены реализации договоренностей президентов Республики Беларусь и Экваториальной Гвинеи, достигнутых в ходе визита Президента Экваториальной Гвинеи в нашу страну в сентябре этого года.
Как мне кажется, нам действительно удалось существенно продвинуться вперед в формировании Дорожной карты и Программы нашего двустороннего сотрудничества.
Сегодня у нас состоялась очень важная встреча с Президентом Экваториальной Гвинеи Обиангом Нгема Мбасого, который подтвердил приглашение Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко посетить Экваториальную Гвинею с официальным визитом.
Над подготовкой этого визита мы уже активно работаем и формируем к предстоящей встрече наших лидеров солидный пакет двусторонних договоренностей.
Я думаю, что и я, и мой коллега Симеон понимаем общую задачу – мы должны быстро и эффективно конвертировать хорошие политические отношения между нашими странами в конкретные, выгодные для обеих стран экономические проекты, которые будут важны для устойчивого развития наших государств и благосостояния наших народов. Это наше общее понимание, которое помогает двигаться вперед.
Еще раз хочу повторить, что по итогам двух дней совместной работы мы пришли к консенсусу практически по всем направлениям и проектам, которые были предметом обсуждения в течение этих дней. Мы сделали хороший шаг вперед в направлении укрепления нашего сотрудничества.
Вы знаете, что состоялись секторальные переговоры. Мы провели заседания всех рабочих групп, которые были созданы по итогам первого заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в Минске в октябре этого года. На каждой рабочей группе был достигнут конкретный результат, определены конкретные сферы деятельности, направления работы, совместные проекты.
Если перечислять все те договоренности, на которые мы стараемся выйти и на которые, я уверен, мы сможем выйти, то, наверное, не хватит сегодняшнего вечера.
Я бы хотел еще раз подтвердить нашу нацеленность на развитие взаимоуважительного, взаимодоверительного и взаимовыгодного сотрудничества с Экваториальной Гвинеей, наше желание двигаться вперед по пути укрепления и реализации экономического потенциала сотрудничества наших стран.
Естественно, нам на будущий 2024 год предстоит очень большой объем работы по реализации всех тех предварительных договоренностей, которые, как мне кажется, будут зафиксированы и одобрены главами наших государств в ходе предстоящей в декабре встречи.
Будем считать всю ту работу, все те договоренности, которые мы сегодня с вами согласовали, нашим домашним заданием на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Мы договорились в следующем году провести Национальную выставку Республики Беларусь в Экваториальной Гвинее. Мы пригласили наших коллег и партнеров из Экваториальной Гвинеи посетить нашу агропромышленную неделю, которая проходит в Минске в мае месяце.
Мы также продолжили работу над многоуровневой договорно-правовой базой, регулирующей наше двустороннее сотрудничество. Мы практически согласовали новый пакет документов, который, надеюсь, будет подписан в ближайшее время в ходе визита нашего Президента в Экваториальную Гвинею. Этот пакет включает в себя порядка 14 двусторонних соглашений, регулирующих взаимодействие в различных областях экономики, энергетики, науки и технологий, образования, культуры и т.д.
Еще раз хочу подчеркнуть, что мы уезжаем домой не с пустыми руками. В подписанном итоговом Протоколе зафиксированы серьезные практические результаты нашей совместной работы. Поэтому будем готовиться к выполнению нашего домашнего задания исключительно на оценку «отлично». Наш Первый заместитель Министра образования, думаю, может это подтвердить.
Завершая свое выступление, я, конечно, хотел бы выразить еще раз от себя и всех членов белорусской делегации искреннюю благодарность экватогвинейским друзьям, коллегам, партнерам за радушие, гостеприимство, теплый прием, очень конструктивный характер наших переговоров. Не всегда просто, но мы смогли находить разумные пути к консенсусу и, как мы только что обсудили в узком составе, этот консенсус был найден практически по всем направлениям, которые содержатся в итоговом Протоколе нашей сегодняшней встречи.
Еще раз благодарю Вас, уважаемый Симеон, всех министров, членов делегации Экваториальной Гвинеи за гостеприимство, теплоту, конструктивный подход к переговорам. Естественно, рассчитываем на продолжение нашей совместной работы на благо наших стран и народов.
Спасибо.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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