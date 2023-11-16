Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел С.Алейника по итогам визита правительственной делегации Беларуси в Экваториальную Гвинею (г.Малабо, 15 ноября 2023 г.)

Уважаемый Симеон, Уважаемые члены Правительства Экваториальной Гвинеи, Республики Беларусь, дорогие коллеги, друзья, участники двухдневных переговоров,

Мы действительно провели два насыщенных дня в Малабо, которые были посвящены реализации договоренностей президентов Республики Беларусь и Экваториальной Гвинеи, достигнутых в ходе визита Президента Экваториальной Гвинеи в нашу страну в сентябре этого года.

Как мне кажется, нам действительно удалось существенно продвинуться вперед в формировании Дорожной карты и Программы нашего двустороннего сотрудничества.

Сегодня у нас состоялась очень важная встреча с Президентом Экваториальной Гвинеи Обиангом Нгема Мбасого, который подтвердил приглашение Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко посетить Экваториальную Гвинею с официальным визитом.

Над подготовкой этого визита мы уже активно работаем и формируем к предстоящей встрече наших лидеров солидный пакет двусторонних договоренностей.

Я думаю, что и я, и мой коллега Симеон понимаем общую задачу – мы должны быстро и эффективно конвертировать хорошие политические отношения между нашими странами в конкретные, выгодные для обеих стран экономические проекты, которые будут важны для устойчивого развития наших государств и благосостояния наших народов. Это наше общее понимание, которое помогает двигаться вперед.

Еще раз хочу повторить, что по итогам двух дней совместной работы мы пришли к консенсусу практически по всем направлениям и проектам, которые были предметом обсуждения в течение этих дней. Мы сделали хороший шаг вперед в направлении укрепления нашего сотрудничества.

Вы знаете, что состоялись секторальные переговоры. Мы провели заседания всех рабочих групп, которые были созданы по итогам первого заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в Минске в октябре этого года. На каждой рабочей группе был достигнут конкретный результат, определены конкретные сферы деятельности, направления работы, совместные проекты.

Если перечислять все те договоренности, на которые мы стараемся выйти и на которые, я уверен, мы сможем выйти, то, наверное, не хватит сегодняшнего вечера.

Я бы хотел еще раз подтвердить нашу нацеленность на развитие взаимоуважительного, взаимодоверительного и взаимовыгодного сотрудничества с Экваториальной Гвинеей, наше желание двигаться вперед по пути укрепления и реализации экономического потенциала сотрудничества наших стран.

Естественно, нам на будущий 2024 год предстоит очень большой объем работы по реализации всех тех предварительных договоренностей, которые, как мне кажется, будут зафиксированы и одобрены главами наших государств в ходе предстоящей в декабре встречи.

Будем считать всю ту работу, все те договоренности, которые мы сегодня с вами согласовали, нашим домашним заданием на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Мы договорились в следующем году провести Национальную выставку Республики Беларусь в Экваториальной Гвинее. Мы пригласили наших коллег и партнеров из Экваториальной Гвинеи посетить нашу агропромышленную неделю, которая проходит в Минске в мае месяце.

Мы также продолжили работу над многоуровневой договорно-правовой базой, регулирующей наше двустороннее сотрудничество. Мы практически согласовали новый пакет документов, который, надеюсь, будет подписан в ближайшее время в ходе визита нашего Президента в Экваториальную Гвинею. Этот пакет включает в себя порядка 14 двусторонних соглашений, регулирующих взаимодействие в различных областях экономики, энергетики, науки и технологий, образования, культуры и т.д.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы уезжаем домой не с пустыми руками. В подписанном итоговом Протоколе зафиксированы серьезные практические результаты нашей совместной работы. Поэтому будем готовиться к выполнению нашего домашнего задания исключительно на оценку «отлично». Наш Первый заместитель Министра образования, думаю, может это подтвердить.

Завершая свое выступление, я, конечно, хотел бы выразить еще раз от себя и всех членов белорусской делегации искреннюю благодарность экватогвинейским друзьям, коллегам, партнерам за радушие, гостеприимство, теплый прием, очень конструктивный характер наших переговоров. Не всегда просто, но мы смогли находить разумные пути к консенсусу и, как мы только что обсудили в узком составе, этот консенсус был найден практически по всем направлениям, которые содержатся в итоговом Протоколе нашей сегодняшней встречи.

Еще раз благодарю Вас, уважаемый Симеон, всех министров, членов делегации Экваториальной Гвинеи за гостеприимство, теплоту, конструктивный подход к переговорам. Естественно, рассчитываем на продолжение нашей совместной работы на благо наших стран и народов.

Спасибо.

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