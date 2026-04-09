О встрече первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом Шри-Ланки09 апреля 2026 г.
9 апреля 2026 г. состоялась встреча первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Лукашевича с Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Шобини Каушала Гунасекерой.
Собеседники рассмотрели планы совместных действий и мероприятий на текущий год. Отметили высокую интенсивность двустороннего сотрудничества в сферах образования, медицины, туризма.
Ланкийский Посол высоко оценила предоставляемые Беларусью возможности для получения гражданами ее страны высококлассного образования в сфере здравоохранения. Каждый пятый квалифицированный медицинский работник Шри-Ланки получил образование в Беларуси.
