О встрече Постоянного представителя Беларуси Л.Бельской с Президентом Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

13 сентября 2022 г. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в г.Женеве Лариса Бельская встретилась с Президентом Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

Cобеседники с удовлетворением отметили активизацию двустороннего сотрудничества в отношении содействия беженцам и мигрантам после визита Президента МФКК в Беларусь в ноябре 2021 года.

Белорусский дипломат и руководитель МФКК обсудили актуальную ситуацию в регионе, договорились изучить новые возможности расширения направлений взаимодействия с учетом приоритетных потребностей белорусского общества, задач по предоставлению помощи наиболее уязвимым категориям населения.

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