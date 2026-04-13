О вручении Послом Беларуси Д.Деревинским верительных грамот Президенту Колумбии

10 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Колумбия по совместительству Дмитрий Деревинский вручил верительные грамоты Президенту Республики Колумбия Густаво Франсиско Петро Уррего.

В ходе состоявшейся беседы стороны подтвердили конструктивный характер межгосударственного диалога и выразили заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества по широкому спектру направлений взаимного интереса с акцентом на торгово-экономических отношениях.

