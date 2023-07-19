О встречах заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в г.Нью-Йорке19 июля 2023 г.
17-18 июля 2023 г. на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета ООН заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич провел ряд двусторонних встреч.
Заместитель Министра встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирхинией Гамбой. Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности в контексте конфликта на Украине и его влияния на положение детей.
Ю.Амбразевич подтвердил приверженность Беларуси защите, безопасности и благополучию детей и заявил о заинтересованности белорусского правительства в достижении конкретных результатов в интересах детей, страдающих от вооруженных конфликтов. Подробно остановился на национальных усилиях по оказанию помощи детям, проживающих в зонах боевых действий, и организации их отдыха в детских оздоровительных лагерях Беларуси.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства пригласил спецпредставителя посетить Беларусь с визитом и заверил в готовности белорусской стороны укреплять взаимодействие с ее офисом в целях соблюдения принципа обеспечения наилучших интересов ребенка.
На встрече с помощником Генерального секретаря ООН по правам человека – главой отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Ильзой Брандс Керис обсуждены вопросы взаимодействия в правозащитной сфере.
В ходе беседы были затронуты темы сотрудничества с ООН, ее представителями и механизмами в области прав человека, обсуждены перспективы взаимодействия Беларуси с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. В положительном ключе отмечен факт отсутствия у Беларуси задолженности по периодической отчетности по выполнению правозащитных конвенций.
Ю.Амбразевич также детально разъяснил историю и практику оздоровления детей из иностранных государств в Республике Беларусь, в т.ч. детей из Украины.
В ходе встречи заместителя Министра с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа обсуждены вопросы реализации Беларусью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в условиях односторонних экономических мер со стороны западных государств.
Собеседнику подробно разъяснены негативные последствия экспортных ограничений в отношении белорусских калийных удобрений для глобальной продовольственной безопасности. Достигнута договоренность о рассмотрении возможности визита заместителя Генерального секретаря в Беларусь в 2024 году для участия в национальном форуме по ЦУР.
На встрече с Исполнительным директором Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по различным направлениям, включая устойчивое развитие, и вопросы реализации в Беларуси проектов международной технической помощи.
В ходе встречи с Директором Отдела партнерских связей с государственными структурами Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джун Кунуги дана позитивная оценка текущему уровню сотрудничества Беларуси с Фондом и обсуждены перспективные направления дальнейшего взаимодействия белорусского правительства со страновым и региональным офисами ЮНИСЕФ.
Ю.Амбразевич подробно информировал представителей Фонда о модальностях организации в Беларуси отдыха и оздоровления детей, проживающих в регионах боевых действий, и странах, пострадавших от стихийных бедствий, и пригласил ЮНИСЕФ к реализации совместных проектов в этой области.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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