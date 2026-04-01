Ответ пресс-секретаря МИД Беларуси Р.Варанкова на вопрос корреспондента БелТА о новых заявлениях литовской стороны

01 апреля 2026 г.

 

БелТА: В Вильнюсе прозвучали новые заявления относительно возможных контактов с белорусской стороной. Как в МИД Беларуси оценивают эти сигналы?

Р.Варанков: Мы ознакомились с сообщениями о том, что литовская сторона определилась с кандидатурой для возможного взаимодействия. Однако на сегодняшний день у нас нет какой-либо конкретной и официальной информации ни о том, кто будет представлять Вильнюс, ни о том, какими полномочиями этот человек наделен, ни о том, какое содержание предполагается вложить в такой диалог. 

Судя по всему, это решение адресовано прежде всего внутренней аудитории – чтобы показать литовскому населению, что на белорусском направлении что-то делается. 

Пока же мы не видим предметных шагов, которые позволяли бы говорить о готовности литовской стороны к серьезному разговору.

Вместе с тем наша позиция остается неизменной: мы всегда выступали за диалог и по-прежнему открыты к нему. Но рассчитываем не на медийные жесты, а на конкретные и содержательные шаги.

 

