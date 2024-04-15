О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира

14 апреля 2024 г. состоялись переговоры Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

Коллеги обсудили широкий спектр вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, определили конкретные приоритеты и направления совместной деятельности на ближайшую перспективу.

Особое внимание уделено активизации торгово-экономического сотрудничества и реализации кооперационных проектов в ряде сфер, представляющих взаимный интерес. В их числе - агропромышленная отрасль, наука и технологии, гуманитарное измерение.

В этой связи договорились уже в ближайшие месяцы начать работу Белорусско-Алжирской Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Подтверждено стремление активно взаимодействовать в сфере продовольственной безопасности в регионе Северной Африки. Стороны намерены продолжать усилия для улучшения доступа к продовольствию в регионе. Констатировано губительное влияние незаконных санкций западных стран на данную сферу. Безответственное ограничение ими транзита белорусских удобрений спровоцировало рост цен на продукты питания и ухудшило ситуацию с голодом в ряде стран Африки.

Достигнуты договоренности по расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества с переходом от рамочных к отраслевым соглашениям.

Стороны также указали на необходимость проработать запуск прямого авиасообщения между столицами Алжира и Беларуси, что будет способствовать увеличению туристических, деловых и культурных связей между двумя народами.

Министр иностранных дел Беларуси пригласил своего алжирского коллегу Ахмеда Аттафа посетить Республику Беларусь с ответным официальным визитом.

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