О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром экономики Армении

8 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром экономики Армении Ваганом Керобяном.

Стороны с удовлетворением отметили результаты работы по наращиванию взаимной торговли в 2022 году, договорились о конкретных мерах по сохранению высокой динамики сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Обсуждены также вопросы, связанные с организацией запланированного на апрель 2023 г. заседания Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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