О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Ирана

1 сентября 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саидом Яри.

Стороны обсудили актуальную повестку дня белорусско-иранских отношений, включая вопросы развития политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Намечены конкретные совместные шаги по укреплению двустороннего взаимодействия между странами.

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