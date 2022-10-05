О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Судана

5 октября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Судан в Республике Беларусь Мохаммедом Омером Мусой Али.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам белорусско-суданского сотрудничества и возможным направлениям взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Подтверждена взаимная заинтересованность в активизации двусторонних контактов.

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