О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с заместителем Министра иностранных дел Египта

27 ноября 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев провел встречу с заместителем Министра иностранных дел Арабской Республики Египет по вопросам международного и регионального многостороннего экономического сотрудничества Раги эль-Этреби.

Обсуждены новые направления взаимодействия Беларуси и Египта в связи с предстоящим вступлением Египта в БРИКС.

Участники встречи подчеркнули схожесть подходов двух стран по вопросам построения многополярного мира и переформатирования системы глобальных экономических связей в текущих геополитических условиях.

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