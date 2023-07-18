О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром экономики Армении18 июля 2023 г.
17 июля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром экономики Республики Армения Ваганом Керобяном – сопредседателем Межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Достигнута договоренность о проведении очередного заседания упомянутой Межправительственной комиссии в г.Минске в октябре 2023 г.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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