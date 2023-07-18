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О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром экономики Армении

18 июля 2023 г.

 

17 июля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром экономики Республики Армения Ваганом Керобяном – сопредседателем Межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Достигнута договоренность о проведении очередного заседания упомянутой Межправительственной комиссии в г.Минске в октябре 2023 г.

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