О вручении Послом Беларуси И.Маршаловым верительных грамот Президенту Зимбабве07 февраля 2024 г.
7 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Зимбабве Игорь Маршалов вручил верительные грамоты Президенту Республики Зимбабве Эммерсону Мнангагве.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего углубления белорусско-зимбабвийского сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации. Затронули вопросы подготовки и проведения в г.Хараре (Зимбабве) первого заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Зимбабве.
Президент Э.Мнангагве подтвердил готовность посетить Беларусь с визитом.
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