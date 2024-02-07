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О вручении Послом Беларуси И.Маршаловым верительных грамот Президенту Зимбабве

07 февраля 2024 г.

 

7 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Зимбабве Игорь Маршалов вручил верительные грамоты Президенту Республики Зимбабве Эммерсону Мнангагве.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего углубления белорусско-зимбабвийского сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации. Затронули вопросы подготовки и проведения в г.Хараре (Зимбабве) первого заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Зимбабве.

Президент Э.Мнангагве подтвердил готовность посетить Беларусь с визитом. 

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