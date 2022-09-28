О вручении Первому заместителю Министра иностранных дел Беларуси С.Алейнику копий верительных грамот Послом Аргентины

28 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентинской Республики в Российской Федерации и в Республике Беларусь по совместительству Эдуардо Антонио Зуайна.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития белорусско-аргентинского взаимодействия.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании межгосударственному диалогу дополнительной динамики, прежде всего в торгово-экономической сфере.

версия для печати