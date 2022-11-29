О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра иностранных дел Казахстана

29 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев посетил Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и оставить запись в книге соболезнований.

Е.Конуспаев от имени руководства и коллектива Министерства иностранных дел Республики Казахстан выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.

Руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана отметил: «В.Макей был широко известен в мире как блестящий дипломат, профессионально отстаивавший интересы своей Родины на международных площадках, укрепляя сотрудничество с другими государствами, включая союзнические отношения с Казахстаном. В нашей памяти навсегда останется светлый образ Владимира Макея, достойного сына белорусского народа, государственного деятеля и искреннего человека, прожившего яркую жизнь».

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