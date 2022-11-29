Размер шрифта:

О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра иностранных дел Казахстана

29 ноября 2022 г.

 

29 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев посетил Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и оставить запись в книге соболезнований.

Е.Конуспаев от имени руководства и коллектива Министерства иностранных дел Республики Казахстан выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.

Руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана отметил: «В.Макей был широко известен в мире как блестящий дипломат, профессионально отстаивавший интересы своей Родины на международных площадках, укрепляя сотрудничество с другими государствами, включая союзнические отношения с Казахстаном. В нашей памяти навсегда останется светлый образ Владимира Макея, достойного сына белорусского народа, государственного деятеля и искреннего человека, прожившего яркую жизнь».

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by