О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра иностранных дел Казахстана

О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра иностранных дел Казахстана29 ноября 2022 г.
29 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев посетил Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и оставить запись в книге соболезнований.
Е.Конуспаев от имени руководства и коллектива Министерства иностранных дел Республики Казахстан выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.
Руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана отметил: «В.Макей был широко известен в мире как блестящий дипломат, профессионально отстаивавший интересы своей Родины на международных площадках, укрепляя сотрудничество с другими государствами, включая союзнические отношения с Казахстаном. В нашей памяти навсегда останется светлый образ Владимира Макея, достойного сына белорусского народа, государственного деятеля и искреннего человека, прожившего яркую жизнь».
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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