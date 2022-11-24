О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии24 ноября 2022 г.
23 ноября 2022 г. в г.Дамаске состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав правительств Беларуси и Сирии.
Особое внимание уделено вопросам политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by