О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии

23 ноября 2022 г. в г.Дамаске состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав правительств Беларуси и Сирии.

Особое внимание уделено вопросам политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций.

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