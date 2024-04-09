О встрече Постоянного представителя Беларуси В.Рыбакова с Генеральным секретарем ООН

8 апреля 2024 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Республикой Беларусь и ООН. В ходе встречи Генеральному секретарю передано личное послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси.

версия для печати