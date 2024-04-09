О встрече Постоянного представителя Беларуси В.Рыбакова с Генеральным секретарем ООН09 апреля 2024 г.
8 апреля 2024 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Республикой Беларусь и ООН. В ходе встречи Генеральному секретарю передано личное послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси.
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