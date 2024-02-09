О встрече Посла Беларуси С.Малиновского с Государственным секретарем МИД Сербии

9 февраля 2024 г. в МИД Сербии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Сергея Малиновского с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Сербия Гораном Алексичем.

Обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-сербского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов. Стороны наметили шаги по дальнейшим контактам и взаимодействию в политической, торгово-экономической сфере, а также на других направлениях.

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