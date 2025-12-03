Размер шрифта:

О встрече Посла Беларуси В.Борчука с Министром иностранных дел Республики Никарагуа

03 декабря 2025 г.

 

2 декабря 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Республике Никарагуа по совместительству Виталий Борчук встретился с Министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Джентске. В переговорах также приняли участие старший советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам международного сотрудничества – заместитель Министра иностранных дел Иван Лара Паласиос и советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, наметили перспективные направления для совместной работы. 

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению долгосрочного партнерства между Беларусью и Никарагуа. Обсудили план подготовки предстоящих двусторонних мероприятий: заседания Белорусско-Никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и раунда межмидовских консультаций, запланированных к проведению в г.Минске в 2026 году.

 

