О визите Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в Никарагуа21 июля 2023 г.
20 июля 2023 г. в рамках официального визита в Никарагуа состоялась встреча Министра иностранных дел Сергея Алейника с Президентом страны Даниэлем Ортегой Сааведра и Вице-президентом Росарио Мурильо Самбрана.
Были подведены итоги работы белорусской делегации в Манагуа и подтверждена взаимная настроенность активизировать сотрудничество для достижения поставленных целей. Констатировано сходство взглядов на мировые геополитические процессы и ситуации в соответствующих регионах.
Президенту Никарагуа переданы поздравления Главы белорусского государства в связи с 44-й годовщиной триумфа Сандинистской революции.
Прошли переговоры Министра Сергея Алейника и членов белорусской делегации с никарагуанским коллегой Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом. Обсуждена текущая международная повестка, итоги недавнего саммита Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС в Брюсселе, подтверждена взаимная готовность и далее проявлять солидарность и оказывать взаимную поддержку на международной арене.
Отмечено, что в непростой геополитической обстановке таким странам, как Беларусь и Никарагуа очень важно поддерживать друг друга, развивать контакты на межгосударственном, межправительственном и межчеловеческом уровнях.
По итогам переговоров министрами иностранных дел подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене виз и межправительственное соглашение о создании совместной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Утверждена Дорожная карта сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
Генеральным директором ОАО «МТЗ» подписан рамочный контракт на поставку продукции белорусского завода в Никарагуа на двухлетний период.
Представитель ОАО «МАЗ» с мэрией столичной Манагуа также заключили контракт на поставку белорусской техники.
Достигнута договоренность о поставках 236 единиц техники ОАО «Амкодор» для строительной отрасли и коммунального хозяйства Никарагуа.
Большим театром Беларуси, Национальным театром им.Рубена Дарио и никарагуанским культурным фондом «Инканто» подписан Меморандум о сотрудничестве.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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