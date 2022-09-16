О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с Послом Казахстана16 сентября 2022 г.
16 сентября 2022 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым.
В ходе встречи, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, А.Бейсенбаев передал поздравительные послания с юбилейной датой в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея от их казахстанских коллег.
Состоялось обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества.
Одновременно в г.Нур-Султане поздравительные послания от имени Президента Беларуси и Министра иностранных дел Беларуси в адрес Главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева и руководителя внешнеполитического ведомства Мухтара Тлеуберди были переданы Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане Павлом Утюпиным в ходе его встречи в МИД Казахстана.
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