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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с Послом Казахстана

16 сентября 2022 г.

 

16 сентября 2022 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым.

В ходе встречи, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, А.Бейсенбаев передал поздравительные послания с юбилейной датой в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея от их казахстанских коллег.

Состоялось обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества.

Одновременно в г.Нур-Султане поздравительные послания от имени Президента Беларуси и Министра иностранных дел Беларуси в адрес Главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева и руководителя внешнеполитического ведомства Мухтара Тлеуберди были переданы Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане Павлом Утюпиным в ходе его встречи в МИД Казахстана.

 

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