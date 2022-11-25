Размер шрифта:

Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Могилевском региональном форуме по устойчивому развитию

25 ноября 2022 г.

 

25 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в Могилевском региональном форуме по устойчивому развитию.

 

 

Заместитель Министра обратился с приветственным словом к участникам мероприятия от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси, дав высокую оценку проведению в Могилевской области комплексной работы по локализации ЦУР.

Проводимый форум служит важной площадкой для вовлечения широкого круга заинтересованных, местных властей, частного сектора, научных кругов, международных организаций в процесс обсуждения вопросов имплементации Повестки дня – 2030, а также для обмена опытом и наилучшими практиками в области устойчивого развития и решения вопросов стратегического планирования на районном уровне.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by