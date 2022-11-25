Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Могилевском региональном форуме по устойчивому развитию25 ноября 2022 г.
25 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в Могилевском региональном форуме по устойчивому развитию.
Заместитель Министра обратился с приветственным словом к участникам мероприятия от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси, дав высокую оценку проведению в Могилевской области комплексной работы по локализации ЦУР.
Проводимый форум служит важной площадкой для вовлечения широкого круга заинтересованных, местных властей, частного сектора, научных кругов, международных организаций в процесс обсуждения вопросов имплементации Повестки дня – 2030, а также для обмена опытом и наилучшими практиками в области устойчивого развития и решения вопросов стратегического планирования на районном уровне.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
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Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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