Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Могилевском региональном форуме по устойчивому развитию

25 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в Могилевском региональном форуме по устойчивому развитию.

Заместитель Министра обратился с приветственным словом к участникам мероприятия от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси, дав высокую оценку проведению в Могилевской области комплексной работы по локализации ЦУР.

Проводимый форум служит важной площадкой для вовлечения широкого круга заинтересованных, местных властей, частного сектора, научных кругов, международных организаций в процесс обсуждения вопросов имплементации Повестки дня – 2030, а также для обмена опытом и наилучшими практиками в области устойчивого развития и решения вопросов стратегического планирования на районном уровне.

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