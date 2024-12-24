О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел C.Лукашевича с заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества

24 декабря 2024 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Cергей Лукашевич встретился с заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым.

Собеседники детально обсудили вопросы участия Республики Беларусь в деятельности ШОС. С.Лукашевич подтвердил твердое намерение белорусской стороны быть активным участником в деятельности Организации, продвигать реализацию выдвигаемых ею инициатив.

Белорусский дипломат также поблагодарил Н.Ермекбаева за его участие во II Конференции высокого уровня по Евразийской безопасности в Минске, а также за готовность возглавить миссию Секретариата ШОС в наблюдении за предстоящими выборами Президента Республики Беларусь.

Заместитель Генерального секретаря, в свою очередь, высоко оценил активность Республики Беларусь по всем направлениям деятельности Организации, а также отметил глубокую вовлеченность нашей страны в процесс совершенствования работы ШОС.

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