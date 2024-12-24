Размер шрифта:

О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел C.Лукашевича с заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества

24 декабря 2024 г.

 

24 декабря 2024 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Cергей Лукашевич встретился с заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым.

Собеседники детально обсудили вопросы участия Республики Беларусь в деятельности ШОС. С.Лукашевич подтвердил твердое намерение белорусской стороны быть активным участником в деятельности Организации, продвигать реализацию выдвигаемых ею инициатив.

Белорусский дипломат также поблагодарил Н.Ермекбаева за его участие во II Конференции высокого уровня по Евразийской безопасности в Минске, а также за готовность возглавить миссию Секретариата ШОС в наблюдении за предстоящими выборами Президента Республики Беларусь.

Заместитель Генерального секретаря, в свою очередь, высоко оценил активность Республики Беларусь по всем направлениям деятельности Организации, а также отметил глубокую вовлеченность нашей страны в процесс совершенствования работы ШОС. 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД

II Минская международная конференция по евразийской безопасности

Выступление Министра М.Рыженкова на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2024 г.)

Интервью Посла Беларуси в Швейцарии А.Ганевича телеканалу “RTVI”

Интервью Министра иностранных дел М.Рыженкова телеканалу «ОНТ»

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by