О встрече Посла Беларуси М.Касько с заместителем Министра торговли и промышленности Индии

18 декабря 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Михаил Касько встретился с заместителем Министра торговли и промышленности, секретарем Департамента содействия развитию промышленности и внутренней торговли Республики Индия Амардипом Сингхом Бхатия.

В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность Беларуси и Индии в дальнейшем развитии таких направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества, как машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство и производство продовольствия.

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