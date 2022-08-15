О вручении Послом Беларуси в России Д.Крутым копий верительных грамот

15 августа 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации Александру Панкину.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Обсуждено взаимодействие в сфере союзного строительства, интеграционные процессы на евразийском пространстве и текущая международная проблематика.

Стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшему укреплению белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества, реализации интеграционных решений высших органов Союзного государства и дальнейшей внешнеполитической координации.

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